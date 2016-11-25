В ходе обыска у автомайдановца Сидоркина ничего не изъяли

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Пятница, 25 ноября 2016, 01:28

У автомайдановца Николая Сидоркина, у которого утром 24 ноября военная прокуратура провела обыск, ничего изъято не было.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко на странице в Facebook.

По словам Маселко, когда он и адвокат Виталий Тытыч прибыли на обыск, следователь почти его завершил - собрал всю технику, телефоны, записные книжки, деньги, свидетельство на автомобиль и другие документы.

"Только когда мы начали убеждать, что собранные вещи никакого отношения к выполнению постановления не имеют, а также когда инфо об обыске распространилась в СМИ, а под подъездом начали собираться активисты, следователь понял, что действительно никаких оснований для изъятия вещей нет. К чести следователя он вел себя толерантно и видимо понял, что его просто в темную использовали. В итоге - никаких вещей не изъяли", - отметил Маселко.

При этом он отметил, что ключом к разгадке причины обыска у Сидоркина является декларация судьи Елены Первушиной.

"А еще - какой связь между: главным военным прокурором Матиосом, председателем Голосеевского суда, где во времена Майдана мин. 7 судей использовались для преследования активистов Майдана…, заместителем председателя суда… Артуром Емельяновым и его адвокатом, который во времена Майдана воспевал законы 16 января - Алексеем Шевчуком. На все эти вопросы мы ответим чуть позже. Будет интересно!", - написал он.

Маселко также привел "справку" о военном прокуроре Анатолии Матиосе.

"А.В. Матиос с 2011 года по 2014 год был командирован из органов СБ Украины на должность заместителя руководителя Главного контрольного управления Администрации Президента Януковича. То есть с 2011 года по 2014 год А.В. Матиос находился в прямом подчинении В.Ф. Януковича и не воспользовался правом на отставку из-за принципиального несогласия с преступной деятельностью экс-президента", - говорится в сообщении.

Маселко отметил, что у Матиоса "частный интерес, заключающийся в непривлечении В.Ф. Януковича к уголовной ответственности".

Темы: Автомайдан Матиос
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