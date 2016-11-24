У Автомайдановца обыски за то, что он ходил на суд по Курченко и Клименко

Прокуратура проводит обыски у активиста Автомайдану Николая Сидоркина по жалобе главы Голосеевского райсуда Первушиной, которая рассматривает ходатайство по делам в отношении экс-президента Виктора Януковича, и его чиновников Александра Клименко и Сергея Курченко.

Об этом "Украинской правде" сообщили адвокаты Роман Маселко и Виталий Тытыч.

"С обыском к Сидоркину пришли в 7:45. Ищут, в частности, средства фото- и видеофиксации", - отметил Тытыч.

"Дело, по которому проводят обыск, возбуждено по ст. 256 (содействие преступной организации)", - возмутился Маселко.

Обыск у Сидоркина

Разрешение на проведение обыска дал судья Печерского райсуда Тарасюк.

По словам Маселко, обыск проводится по жалобе судьи Голосеевского суда Елены Первушиной, которая 20 октября 2016 обратилась с заявлением о совершении противоправных действий со стороны неизвестных лиц по отношению к ней и другим судьям Голосеевского суда при принятии ими решений в процессах в отношении Януковича, Клименко и Курченко.

судья Елена Первушкина

Согласно жалобе Первушиной, указанные лица якобы пытались оказать "психологическое воздействие" на нее и судей.

Она также жаловалась, что якобы неустановленные лица вели наблюдение за ее автомобилем в течение 30 минут. Судья привела номер автомобиля, из которого якобы за ней следили. Следователи аргументировали этим необходимость проведения обыска у Сидоркина.

"Но Сидоркин не имеет к автомобилю, который указан в постановлении, никакого отношения. У него Форд Мондео и другие номера", - прокомментировал решение Маселко.

Кроме того, согласно решению суда, Первушкина жалуется, что при рассмотрении резонансных дел на заседаниях Голосеевского суда присутствовали "посторонние лица" в качестве свободных слушателей на протяжении всего рассмотрения ходатайств в производствах по Януковичe, Клименко и Курченко.

Кроме того, в постановлении Печерского суда указывается, что следователи ищут оружие, взрывные устройства, карты памяти, sim-карты мобильных операторов, на которых могут содержаться сведения о причастности к слежке за судьями, также ищут документы, черновые записи и заметки, которые подтверждают связь Автомайдановца с 4 подозреваемыми лицами с фамилией Куксы. Это дело называют делом Клименко-Курченко. Его ведет Главная военная прокуратура ГПУ.

"То есть они ищут связь Сидоркина с подозреваемыми в этом деле", - сказал Тытыч и напомнил, что это дело было на рассмотрении в департамента спецрасследований управления, но потом его отдали военной прокуратуре.

"Матиос ранее сообщал, что в этом производстве заключил соглашения с главами районных ДФС и тогда, по словам Матиос, производство окончено соглашением со следствием. Возникает вопрос, какие такие дела находятся на рассмотрении Первушиной", - отметил Тытыч.

Оксана Коваленко, УП