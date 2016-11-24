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В автомайданівця обшуки за те, що він ходив на суд по Курченку і Клименку

Четвер, 24 листопада 2016, 09:10

Прокуратура проводить обшуки у активіста Автомайдану Миколи Сідоркина за скаргою голови Голосіївського райсуду Первушиної, яка розглядає клопотання у справах щодо екс-президента Віктора Януковича, і його чиновників Олександра Клименка та Сергія Курченка.

Про це "Українській правді" повідомили адвокати Роман Маселко та Віталій Титич.

"З обшуком до Сідоркина прийшли о 7:45. Шукають, зокрема, засоби фото і відеофіксації", - зазначив Титич.

"Справа, по якій проводять обшук, порушена за ст. 256 (сприяння злочинній організації)", - обурився Маселко.

обшук у Сідоркина
обшук у Сідоркина

Дозвіл на проведення обшуку надав суддя Печерського райсуду Тарасюк.

За словами Маселка, обшук проводиться за скаргою судді Голосіївського суду Олени Первушиної, яка 20 жовтня 2016 року звернулася з заявою про вчинення протиправних дій з боку невідомих осіб щодо неї і інших суддів Голосіївського суду під час прийняття ними процесуальних рішень у провадженнях щодо екс-президента Януковича, вископосадовців Клименка та Курченка.

Олена Первушина
Олена Первушина

За скаргою Первушиної, особи нібито намагались чинити "психологічний вплив".

Вона також скаржилась, що нібито невстановлені особи вели спостереження за її автомобілем протягом 30 хвилин. Суддя навела номер автомобіля, з якого нібито за нею стежили. Слідчі аргументували цим необхідність проведення обшуку у Сідоркіна.

"Сідоркін не має до автомобіля, який вказаний в ухвалі, жодного стосунку. У нього Форд Мондео і інші номери", - прокоментував ухвалу Маселко.

Крім цього, згідно з ухвалою, суддя скаржиться, що під час розгляду резонансних справ на засіданнях Голосіївського суду були присутні "сторонні особи" в якості вільних слухачів протягом усього розгляду клопотань у провадженнях щодо Януковича, Клименка і Курченка.

 
 

Крім того, в ухвалі Печерського суду вказується, що слідчі шукають зброю, вибухові пристрої, карти пам'яті, sim-карти мобільних операторів, на яких можуть міститись відомості про причетність до стеження за суддями, також шукають документи, чорнові записи і нотатки, які підтверджують зв'язок автомайданівця із 4 підозрюваними особами з прізвищем Кукси. Цю справу називають справою Клименка-Курченка. Її веде Головна військова прокуратура ГПУ.

"Тобто вони шукають зв'язок Сідоркина з підозрюваними у цій справі", - сказав Титич і нагадав, що ця справа була на розгляді у департаменту спецрозслідувань управління, але потім її віддали військовій прокуратурі.

"Матіос раніше повідомляв, що у цьому провадження уклав угоди з головами районних ДФС і тоді, за словами Матіоса, провадження завершене угодою зі слідством. Виникає питання, які такі справи перебувають на розгляді Первушиної", - зазначив Титич.

Оксана Коваленко, УП

Теми: судАвтомайдан
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