Боевики в середине дня обстреливали пункт пропуска

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Пятница, 25 ноября 2016, 08:58

Боевики обстреляли в четверг контрольный пункт Марьинка во время его работы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера опять незаконные вооруженные формирования совершили обстрел контрольного поста "Марьинка". Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в 15:30", - говорится в сообщении.

"С целью сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропускные операции через КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово", временно приостанавливались", - добавили в сообщении.

По состоянию на утро пятницы, именно на этом пункте пропуска находится наибольшее количество транспортных средств для пересечения линии разграничения.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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IP: 195.242.80.---val mashtak 25.11.2016 09:06
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является захлестнувший всю Украину и вал наркомании. "Закладчики" наркоты и их клиенты целыми косяками, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" зелья, другие, не таясь, непрерывно ищут эти "закладки" под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах… Многие из них оснащены GPS навигаторами. СБУ и Полицействующие делает вид, что это их не касается. В этой связи Ольга Фреймут в программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро всем станет не до отопительного сезона. Еще большими дебилами в сравнении с мэром, предстали в программе Фреймут приехавшие в великом множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне онанисты.
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