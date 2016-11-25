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Боевики в середине дня обстреливали пункт пропуска

Пятница, 25 ноября 2016, 07:58
Боевики в середине дня обстреливали пункт пропуска

Боевики обстреляли в четверг контрольный пункт Марьинка во время его работы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера опять незаконные вооруженные формирования совершили обстрел контрольного поста "Марьинка". Террористы открыли огонь из стрелкового оружия в 15:30", - говорится в сообщении.

"С целью сохранения жизни граждан и персонала пограничного ведомства пропускные операции через КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово", временно приостанавливались", - добавили в сообщении.

По состоянию на утро пятницы, именно на этом пункте пропуска находится наибольшее количество транспортных средств для пересечения линии разграничения.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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