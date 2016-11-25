"Правый сектор" блокирует выезд из СИЗО с "беркутовцами"

До сотни активистов движения "Правый сектор" блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны вывезти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

25 ноября в ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетелей по делу об убийствах активистов Майдана.



Таким образом, заседание суда и, следовательно, допрос Януковича может не состояться, отмечает агентство.



Как сообщалось, в пятницу в 13:00 в Святошинском районном суде города Киева начнется судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не ожидает, что Янукович даст важные показания.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выразил мнение, что бывший президент должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на столичном Майдане, а как главный обвиняемый, а также отметил, что россияне хотят сделать из допроса Януковича шоу.