"Правый сектор" блокирует выезд из СИЗО с "беркутовцами"

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Пятница, 25 ноября 2016, 12:32

До сотни активистов движения "Правый сектор" блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны вывезти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

25 ноября в ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетелей по делу об убийствах активистов Майдана.

Таким образом, заседание суда и, следовательно, допрос Януковича может не состояться, отмечает агентство.

Как сообщалось, в пятницу в 13:00 в Святошинском районном суде города Киева начнется судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не ожидает, что Янукович даст важные показания.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выразил мнение, что бывший президент должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на столичном Майдане, а как главный обвиняемый, а также отметил, что россияне хотят сделать из допроса Януковича шоу.

Темы: Янукович суд Евромайдан
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IP: 178.94.225.---sergrus25.11.2016 12:41
Конечно блокируют. Не дай бог вскроется активное участие бандитов Яроша и в стрельбе по митингующим, и в провоцировании беспорядков, и в заказных убийствах журналистов. Ну и про финансирование этих сволочей со стороны рф тоже много могут порассказать лукьяновские сидельцы.
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