Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО
До сотні активістів руху "Правий сектор" блокують виїзд із Лук'янівського СІЗО в Києві, звідки повинні вивезти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" для участі в засіданні в Святошинського районного суду Києва у справі про вбивства активістів Євромайдану.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
25 листопада в ході цього судового засідання заплановано допит в режимі відеоконференції екс-президента Віктора Януковича в якості свідків у справі про вбивства активістів Майдану.
Таким чином, засідання суду і, отже, допит Януковича може не відбутися, зазначає агентство.
Як повідомлялося, в п'ятницю о 13:00 в Святошинському районному суді міста Києва розпочнеться судове засідання у справі "Вбивства людей під час Євромайдану", під час якого заплановано допит екс-президента Віктора Януковича в якості свідка.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не очікує, що Янукович дасть важливі свідчення.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого, а також зазначив, що росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу.
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