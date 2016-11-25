Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:32

До сотні активістів руху "Правий сектор" блокують виїзд із Лук'янівського СІЗО в Києві, звідки повинні вивезти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" для участі в засіданні в Святошинського районного суду Києва у справі про вбивства активістів Євромайдану.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

25 листопада в ході цього судового засідання заплановано допит в режимі відеоконференції екс-президента Віктора Януковича в якості свідків у справі про вбивства активістів Майдану.

Таким чином, засідання суду і, отже, допит Януковича може не відбутися, зазначає агентство.

Як повідомлялося, в п'ятницю о 13:00 в Святошинському районному суді міста Києва розпочнеться судове засідання у справі "Вбивства людей під час Євромайдану", під час якого заплановано допит екс-президента Віктора Януковича в якості свідка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не очікує, що Янукович дасть важливі свідчення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого, а також зазначив, що росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу.

Теми: Янукович суд Євромайдан
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IP: 178.94.225.---sergrus25.11.2016 12:41
Конечно блокируют. Не дай бог вскроется активное участие бандитов Яроша и в стрельбе по митингующим, и в провоцировании беспорядков, и в заказных убийствах журналистов. Ну и про финансирование этих сволочей со стороны рф тоже много могут порассказать лукьяновские сидельцы.
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