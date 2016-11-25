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Турчинов: россияне хотят сделать из допроса Януковича шоу

Пятница, 25 ноября 2016, 09:55

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что бывший президент Виктор Янукович должен быть допрошен не как свидетель по делам о событиях на столичном Майдане, а как главный обвиняемый.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, в чем проблема этого допроса (запланированный на 25 ноября допрос в режиме видеоконференции)? В том, что Януковича будут допрашивать как свидетеля, как ни странно это звучит", – сказал он.

"Этот допрос инициировала защита бойцов "Беркута", которых обвиняют в расстреле активистов Майдана. Россияне, давшие разрешение на этот допрос, просто хотят сделать шоу, в котором "свидетель" Янукович будет защищать "беркутовцев" и поливать грязью Майдан", – отметил секретарь СНБО.

Турчинов выразил убеждение, что Янукович не признает свою вину.

"Он будет рассказывать, что "Беркут" выполнял свой долг и т.д. Суд пошел на встречу защите подозреваемых в убийствах и стал инструментом реализации чужого сценария. Я убежден, что Януковича надо допрашивать не как свидетеля, а как главного обвиняемого, и для этого есть все основания. Начиная от масштабной коррупции, и заканчивая его личной ответственностью за расстрел Небесной Сотни", – подчеркнул он.

По его мнению, Януковича также нужно судить за государственную измену: "Вспомните подписанное им обращение к Путину о введении войск в Украину. За это надо отвечать".

При этом Турчинов выразил убеждение, что если украинская сторона не может обеспечить его доставку в Украину, значит должно быть заочное правосудие.

"Украинский суд должен служить Украине и ее законам, а не работать массовкой в сценарии российских спецслужб", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как известно, Святошинский районный суд Киева постановил провести допрос Януковича и экс-командующего внутренних войск Министерства внутренних дел Станислава Шуляка с помощью видеоконференцсвязи 25 ноября в 13.00.

Янукович после видеодопроса анонсировал также пресс-конференцию в российском Ростове -на-Дону.

Темы: ЯнуковичЕвромайдан
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