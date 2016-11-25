Ростов-на-Дону стоит в пробках из-за Януковича

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Пятница, 25 ноября 2016, 15:40

В Ростове-на-Дону РФ приняты беспрецедентные меры безопасности в связи с участием экс-президента Украины Виктора Януковича в заседании суда в деле убийств евромайдановцев.

Об этом "Украинской правде" с места событий сообщила корреспондент РБК Вера Холмогорова.

"Весь центр Ростова перегорожен с утра гаишниками, жители жалуются на перекрытые улицы и пробки", – отмечает журналист.

По ее словам, здание суда в момент нахождения в нем Януковича было под усиленной охраной российских правоохранителей и ФСО.

 
Заседание суда тщательно охраняли. Все было перекрыто
вера холмогорова

"Досмотр журналистов при входе в здание суда был беспрецедентно тщательным. Досматривали все личные вещи, вплоть до того, что открывали косметички и там рылись", – поведала Холмогорова.

Также журналистов не сразу выпустили из здания суда – ждали пока уедет экс-президент.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора" и активисты с флагами "Вільні люди".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

Экс-президент Виктор Янукович заявил журналистам, что "возмущен" тем, что его допрос не состоялся 25 ноября, но на вопросы отвечать не стал.

Как известно, 25 ноября в Ростове запланирована также пресс-конференция экс-президента.

Украинская правда

Темы: Янукович Росcия
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