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Суд отложил допрос Януковича на 28 ноября

Пятница, 25 ноября 2016, 12:57
Суд отложил допрос Януковича на 28 ноября

Святошинский суд перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича, на 28 ноября 13.00 (по Киеву) по делу преступлений на Майдане.

Такое решение озвучил судья в зале Святошинского районного суда.

Перед этим судья Ростовского суда, с которым проходит конференц-связь, и где находится Янукович, сообщил, что заседание суда в Ростове смогут организовать 28 ноября.

Янукович подтвердил, что сможет прийти на заседание в понедельник 28 ноября и попросил установить, кто причастен к срыву заседания суда.

Как известно, причиной переноса заседания стало недоставки в суд обвиняемых - "беркутовцев", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Янукович подтвердил, что может прийти на заседание в понедельник 28 ноября.

Здание СИЗО блокирует несколько десятков человек.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичсудРосcия
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