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Блокирование "беркутовцев": адвокат подал заявление о преступлении

Пятница, 25 ноября 2016, 13:13

Адвокат "беркутовцев" Стефан Решко, блокирование которых в Лукьяновском СИЗО в пятницу сорвало видеодопрос Виктора Януковича, подал заявление в ГПУ о преступлении по этому поводу.

Об этом он заявил после закрытия заседаний Святошинского райсуда Киева и суда Ростовской области РФ.

"Я вручаю заявление о совершении уголовного правонарушения представителям государственного обвинения, представителям Генеральной прокуратуры. Прошу отреагировать на это обвинение, как это предусмотрено статьей 214 и в течение суток внести ведомости о данном происшествии сегодняшнем в Единый реестр государственных расследований", – сказал он.

Решко добавил, что в понедельник ждет выписку из этого реестра.

Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

В ответ прокуроры заявили, что не обязаны этого делать и потребовали направить заявление в канцелярию. Адвокат в свою очередь настаивал, что это необязательно и прокуроры должны внести заявление сами.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора".

Украинская правда

Темы: ЯнуковичдопросБеркутсуд
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