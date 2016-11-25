Янукович о военных РФ на Донбассе: Это приехали родственники

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Пятница, 25 ноября 2016, 20:25

Бежавший в РФ экс-президент Виктор Янукович считает, что на Донбассе нет российских военных.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Отвечая на вопрос о том, есть ли на Донбассе российские военные, Янукович заявил, что в Украину с начала конфликта ехало много наемников, в том числе из Европы, на которые наткнулся он сам.

"Когда мой кортеж двигался в сторону Крыма, в районе Мелитополя была засада, и наша передовая группа их обнаружила. Они увидели людей без опознавательных знаков,  услышали иностранную речь. Наверняка, это были наемники. Нам удалось уйти от этой ловушки", - сказал Янукович.

При этом он заявил, что из России в Украину ехали добровольцы, которых нельзя назвать наемниками.

"На Украину ехало много добровольцев, наемников, не только из РФ, а из Европы, Франции, Италии, Балканских стран, ну и из России. Почему из России больше. Потому что связи, которые были между соседними регионами, они были достаточно продолжительны и родственны", - заявил Янукович.

Он рассказал, что на Донбасс из России ехали родственники.

"Особенно из Ростовской области, Кубани, очень много людей приезжали помочь близким, родственникам", - сказал Янукович.

"Как их можно назвать наемниками. Добровольцы", - сказал Янукович.

"Что касается российских военных. Интерес списать все на Россию - очень огромный. Одна из причин, почему Украина стала заложником такой политики, и ее территорию пытаются использовать, чтобы влиять на Россию, - осуществить давление на Россию", - заявил он.

При этом Янукович рассказал, что прочитал интервью Генри Киссинджера, но вспомнить кто это, ему помог ведущий конференции Гусман.

Отвечая на вопрос о судах в РФ, в частности о приговорах Сенцову, Кольченко, Клыху, Карпюку, Савченко, Янукович ответил: "Если говорить о европейских принципах, то в Европе не обсуждают, какое решение принимает суд".

Как известно, в марте СБУ заявляла, что на оккупированном Донбассе находится до 6 тысяч российских военных, а количество членов НВФ примерно 40 тысяч.

При этом с начала конфликта, по данным СБУ, на Донбассе погибли более 1600 военных РФ

Минобороны РФ в последний раз публиковало статистику по потерям в 2009 году. Согласно тем данным, в 2008 году погиб 471 военнослужащий, половина из которых покончили жизнь самоубийством. Однако согласно данным российского казначейства, по статье о возмещении расходов на погребение Минобороны РФ потратило 5,4 млн руб. в 2013 году и 4,8 млн руб. в 2014 году, а в 2015 году – 6 млрд руб.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович Донбасс Сенцов Савченко
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Комментарии — 4
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IP: 77.123.67.---Volodymyr Shchuryk25.11.2016 21:35
Як казала моя мати, - не люблю, коли хтось помре і дивиться!..
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IP: 94.100.212.---НашУкраїнець25.11.2016 20:43
Українська Правда, майте повагу до людей, приберіть цю путінську шістку. Через цю гниду, гинуть наші люди на Донбасі, ми втратили Крим, і загинула небесна сотня. Геть Яника з українського ефіру! Нас не цікавить що це чмо думає!!!
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IP: 46.200.80.---bop194925.11.2016 20:31
от тут цей блазень і сів-блазень Путіна
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IP: 94.178.87.---sensor+225.11.2016 20:29
УП, имейте совесть, уберите его нах%й из новостей.
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