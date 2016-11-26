Нардеп: Москва готовит провокацию против Украины на территории Беларуси

Кремль готовится к масштабной провокации против Украины на территории Беларуси

Об этом сообщила народный депутат фракции БПП Ирина Фриз в facebook.

"Российский телеканал" Звезда ", принадлежащий Министерству обороны РФ, в стиле советской пропаганды вроде "нам пишут", продемонстрировал сюжет, в котором говорится о якобы подготовке Украиной провокации против Республики Беларусь. В нем, в частности, отмечается, что украинская разведка планирует направлять "карателей" с белорусскими корнями в Минск с целью свержения действующей власти в этом государстве. Имею информацию, таким образом Кремль готовится к масштабной провокации против Украины на территории Беларуси", - написала Фриз.

По ее словам, именно с этим может быть связана подготовка к увеличению в 5 раз объемов железнодорожных перевозок МО РФ в 2017 году в направлении Беларуси. Целью такой акции может стать ликвидация режима Лукашенко, ввод российских войск, прямого государственного управления, а также непосредственный выход ВС РФ на восточную границу Европейского Союза с целью повышения политического давления на Европу.