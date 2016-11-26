Путин надеется, что паспорт Сигала улучшит отношения между РФ и США

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Суббота, 26 ноября 2016, 15:10

Президент РФ Владимир Путин лично вручил российский паспорт американский киноактер Стивен Сигал и выразил надежду, что это событие "будет служить символом постепенного улучшения сложных отношений между Москвой и Вашингтоном".

Церемония вручения паспорта состоялась 25 ноября, сообщает Голос Америки.

На церемонии, где Сигал в присутствии Путина расписался в своем новом паспорте, президент РФ заявил: "Я хочу поздравить вас и выразить надежду на то, что это еще один, пусть и небольшой признак постепенной нормализации отношений между нашими странами".

Как известно, 3 ноября Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала.

Сигал поддерживал политику Путина в отношении Украины, в частности аннексию Крыма и неоднократно посещал РФ за последние несколько лет.

В 2013 году российское гражданство получил французский актер Жерар Депардье, который стал персоной нон грата в Украине, поскольку заявлял, что Украина "является частью России".

После получения российского паспорта актер получил регистрацию в Саранске, а затем стал обладателем квартиры в Грозном. В апреле 2016 года ему подарили виноградник в оккупированном Крыму.

Темы: Росcия США гражданство
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