Путин дал Сигалу российский паспорт

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала.



Соответствующее сообщение размещено 3 ноября на официальном сайте Кремля.



Сигал поддерживал политику Путина в отношении Украины, в частности аннексию Крыма.

Стивен Сигал присутствует на параде Победы в Москвеhttp://t.co/XpttgSZHOw pic.twitter.com/wKTNYljBGm — RT на русском (@RT_russian) May 9, 2015

12 января 2016 Сигал также стал почетным гражданином Сербии.

Как известно, ранее в 2013 году российское гражданство получил актер Жерар Депардье, который стал персоной нон грата, поскольку заявлял, что Украина "является частью России".

После получения российского паспорта актер получил регистрацию в Саранске, а затем стал обладателем квартиры в Грозном. В апреле 2016 года ему подарили виноградник в оккупированном Крыму.

Украинская правда