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Путин дал Сигалу российский паспорт

Четверг, 3 ноября 2016, 11:33

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала.

Соответствующее сообщение размещено 3 ноября на официальном сайте Кремля.

Сигал поддерживал политику Путина в отношении Украины, в частности аннексию Крыма.

12 января 2016 Сигал также стал почетным гражданином Сербии.

Как известно, ранее в 2013 году российское гражданство получил актер Жерар Депардье, который стал персоной нон грата, поскольку заявлял, что Украина "является частью России".

После получения российского паспорта актер получил регистрацию в Саранске, а затем стал обладателем квартиры в Грозном. В апреле 2016 года ему подарили виноградник в оккупированном Крыму.

Украинская правда

Темы: Росcия
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