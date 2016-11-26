Администрация Обамы заявила, что выборы в США точно отражают волю народа

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Суббота, 26 ноября 2016, 16:50

В администрации президента США Барака Обамы заявили, что несмотря на попытки России скомпрометировать президентские выборы, результаты точно отражают волю американского народа.

Об этом сообщает The New York Times.

Заявление было сделано после того, как либеральные оппоненты новоизбранного президента США Дональда Трампа, опасаясь возможного взлома системы голосования, хотят пересчета голосов в трех Штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где отрыв в победе Трампа был небольшой.

"Кремль, вероятно, ожидал, что общественный резонанс вокруг раскрытия информации после взлома электронных почт граждан и институтов США, включая политические организации США, по указанию властей России, поставит под вопрос честность избирательного процесса, что привело бы к подрыву легитимности избранного президента", - говорится в заявлении администрации США.

"Несмотря на это, мы поддерживаем результаты выборов, которые точно отражают волю американского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Висконсине пересчитают голоса по итогам выборов президента США.

Заявление о пересчете голосов комиссия получила от кандидата от Партии зеленых на пост президента Джилл Стайн. Ожидается, что пересчет начнется в конце следующей недели.

Ранее сообщалось, что все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, подчеркивая, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.

Европейская правда

Темы: виборы США Трамп
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