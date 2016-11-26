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Выборы президента США: в одном штате пересчитают голоса

Суббота, 26 ноября 2016, 11:20
Выборы президента США: в одном штате пересчитают голоса

В Висконсине пересчитают голоса по итогам выборов президента США.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные представителей избирательной комиссии. 

Заявление о пересчете голосов поступило в комиссию от кандидата от Партии зеленых на пост президента Джилл Стайн. Ожидается, что пересчет голосов начнется в конце следующей недели. 

По словам Стайн, она намерена добиться пересчета голосов в трех штатах - Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.  Даты пересчета голосов в Мичигане и Пенсильвании могут назвать на следующей неделе.

Заявление в избирательную комиссию поступило от Стайн после того, как сумма собранных средств на перерасчет превысило первоначальные планы в $ 2.5 млн и достиг 4 миллионов.

"Теперь, когда мы завершили финансирование пересчета голосов в штате Висконсин и финансирования пересчете голосов в Пенсильвании (заявка должна быть подана не позднее понедельника), мы сосредоточимся на сборе средств, необходимых для пересчета голосов в Мичигане (крайний срок подачи заявок - среда)", - говорится в заявлении, сообщает Голос Америки

Сообщается, что машины для голосования, которые используются в Висконсине "были крайне уязвимы в том, что касается возможного взлома и вредоносных программ". На сайте также утверждается, что машины не были обеспечены никакими защитными механизмами.

Стайн завоевала на выборах чуть более 1% голосов избирателей, а в заявлении, обнародованном на своем сайте сообщила, что выступает с инициативой пересчета голосов, не имея целью помочь Клинтон, которую она подвергала резкой критике во время всей предвыборной кампании, а в интересах "защиты демократии".

Как известно, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон с минимальным отрывом проиграла республиканцу Дональду Трампу в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

В ночь на 26 ноября The International Business Times  сообщило, что в Мичигане - единственном штате, где оставалось подсчитать голоса избирателей - подсчет завершился, победа досталась Дональду Трампу. Согласно сообщению, за Трампа в Мичигане отдали голоса 2 млн 279 тыс. 543 избирателей, за Клинтон проголосовали 2 млн 268 тыс. 839 человек.

Клинтон опередила Трампа по количеству отданных голосов избирателей. По последним данным, преимущество Клинтон над Трампом превысило 2 млн голосов избирателей. Однако система выборов президента США не предусматривает прямого голосования. Избиратели отдают свои голоса выборщикам, которые поддерживают одного из кандидатов.

Ученые и активисты призвали власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах, подчеркивая, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.

Украинская правда

Темы: СШАвиборы
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