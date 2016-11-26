Адміністрація Обами заявила, що вибори в США точно відображають волю народу

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Субота, 26 листопада 2016, 16:50

В адміністрації президента США Барака Обами заявили, що незважаючи на спроби Росії скомпрометувати президентські вибори, результати точно відображають волю американського народу.

Про це повідомляє The New York Times.

Заяву було зроблено після того, як ліберальні опоненти новообраного президента США Дональда Трампа, побоюючись можливого злому системи голосування, прагнуть перерахунку голосів в трьох Штатах — Вісконсіні, Мічигані і Пенсільванії, де відрив у перемозі Трампа був невеликий.

"Кремль, ймовірно, очікував, що суспільний резонанс навколо розкриття інформації після злому електронних пошт громадян та інститутів США, включаючи політичні організації США, за вказівкою влади Росії, поставить під питання чесність виборчого процесу, що призвело б до підриву легітимності обраного президента",  - йдеться у заяві адміністрації США.

"Незважаючи на це, ми підтримуємо результати виборів, які точно відображають волю американського народу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вісконсіні перерахують голоси за підсумками виборів президента США.

Заяву про перерахунок голосів комісія отримала від кандидата від Партії зелених на пост президента Джилл Стайн. Очікується, що перерахунок розпочнеться наприкінці наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що все більше вчених та активістів закликають владу США перерахувати голоси на президентських виборах 2016 року в ключових штатах, наголошуючи на тому, що результати могли бути змінені іноземними хакерами.

Європейська правда

Теми: вибори США Трамп
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