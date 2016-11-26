Член Меджлиса на Форуме ООН: Россия проводит в Крыму замещение населения

Россия проводит целенаправленную политику замещения населения в аннексированном Крыму, что является нарушением Женевской Конвенции.

Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Женеве на Форуме ООН по вопросам национальных меньшинств Комитета по правам человека, сообщает агентство "Крымские новости".

В своем выступлении он уведомил европейских партнеров о систематических репрессиях и правонарушениях в отношении крымскотатарского народа, о политических заключенных РФ из Крыма и о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

"В нарушение 4 Женевской Конвенции от 1949 года проводится политика замещения населения. По нашим данным, в Крым завезено более 120 тысяч человек из РФ, при этом из Крыма выехали около 27 тыс. человек, которые официально зарегистрировались в компетентных органах Украины как вынужденно перемещенные лица", - сказал он.

Также член Меджлиса указал на то, что своим запретом Меджлиса крымскотатарского народа Россия нарушила статьи 5, 18 и 19 Декларации ООН о Правах коренных народов.

Он утверждает, что все эти нарушения должны простимулировать в ООН создание документа "План гуманитарного реагирования по крымскотатарскому народу", который бы на международном уровне обеспечивал защиту коренного населения Крыма.