Член Меджлісу на Форумі ООН: Росія проводить в Криму заміщення населення

00
0
Субота, 26 листопада 2016, 18:27

Росія проводить цілеспрямовану політику заміщення населення в анексованому Криму, що є порушенням Женевської Конвенції.

Про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Женеві на Форумі ООН з питань національних меншин Комітету з прав людини, повідомляє агентство "Кримські новини".

У своєму виступі він повідомив європейських партнерів про систематичні репресії і правопорушення стосовно кримськотатарського народу, про політичних в'язнів РФ з Криму і про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

"У порушення 4 Женевської Конвенції від 1949 року проводиться політика заміщення населення. За нашими даними, до Криму завезено понад 120 тисяч осіб з РФ, при цьому з Криму виїхали близько 27 тис. чоловік, які офіційно зареєструвалися в компетентних органах України як вимушено переміщені особи", - сказав він.

Також член Меджлісу вказав на те, що своєю забороною Меджлісу кримськотатарського народу Росія порушила статті 5, 18 і 19 Декларації ООН про Права корінних народів.

Він стверджує, що всі ці порушення повинні простимулювати в ООН створення документу "План гуманітарного реагування по кримськотатарському народу", який би на міжнародному рівні забезпечував захист корінного населення Криму.

Теми: ООН кримські татари Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Єльченко: Проблему водопостачання Криму можна вирішити деокупацією 23 листопада 2016, 07:41
Країни ООН вирішили відмовитися від вугілля 19 листопада 2016, 07:41
Резолюція ООН по Криму забороняє РФ брати кримчан в армію - Клімкін 18 листопада 2016, 11:48
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Через бойові дії половина Донеччини залишилася без води
СБУ прикрила call-центр, що вимагав гроші у боржників "Михайлівського"
МЗС Туреччини: неофіційна делегація поїхала до Криму без дозволу
МОУ спростувало заяви "ДНР" про боєзіткнення та втрати сил АТО
Усі новини
Поради МОЗ

Дітей не потрібно "заліковувати" сиропами та бездоказовими препаратами

Афіша 25-27 листопада

Крафтове пиво на ВДНГ, їжа на "Всі свої", концерти, екскурсії...