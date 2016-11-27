Забастовка пилотов Lufthansa: первый день "перемирия"

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 15:12

Пилоты Lufthansa не бастуют впервые за последние пять дней, в воскресенье компания отменила только 35 рейсов, запланированных на 27 ноября.

Как сообщает DW со ссылкой на представителя авиакомпании и dpa, в воскресенье отменено 27 вылетов из Франкфурта-на-Майне и 8 - из Мюнхена, из 35-ти отмененных рейсов 19 - межконтинентальные.

Во время четырехдневной забастовки, инициированной профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit, Lufthansa была вынуждена вообще отменить почти 2800 рейсов.

В компании отметили, что надеются вернуться к нормальному режиму работы 28 ноября, поскольку Vereinigung Cockpit не объявила об еще одном дне забастовки. В профсоюзе пообещали предупреждать о забастовке за 24 часа до его начала.

Беттина Фолькенс - представительница правления авиакомпании, которая отвечает за вопросы персонала - призвала профсоюз к новым переговорам.

"Мы должны разговаривать", - заявила она и отметила, что профсоюз должен отойти от своей непоколебимой позиции, необходимо найти компромиссную формулу, которая устроит обе стороны.

Требования Vereinigung Cockpit по увеличению оплаты труда пилотов на 22% за пятилетний период с 2012 года Фолькенс считает несоизмеримыми, поскольку такого повышения не было ни для одной другой категории работников Lufthansa и в одной другой отрасли.

Темы: авиа
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