Парубий инициировал блокирование выплат Онищенко за работу в Раде

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 23:20

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий инициировал блокирование денежных выплат на депутатские полномочия депутата-беглецу Александру Онищенко.

Такую информацию спикер предоставил на публичное обращение руководителя отдела по противодействию коррупции Центра "Эйдос" Глеба Каневского, сообщил Каневский в своем блоге на "Украинской правде".

2 ноября по поручению Парубия регламентный комитет парламента рассмотрел ситуацию с выплатами Онищенко и принял решение рекомендовать аппарата ВРУ "не проводить народному депутату Украины Онищенко А. Г. выплату средств для возмещения затрат на выполнение им депутатских полномочий до предоставления документов, подтверждающих наличие уважительных причин, по которым он не исполнял свои депутатские полномочия".

Парубий также отмечает, что энергетический комитет парламента и управление делами ВРУ с 5 июля 2016 года прекратили внесение отметок о присутствии Онищенко с табелем учета рабочего времени. Поэтому с тех пор заработная плата беглецу не выплачивалась.

Каневский отмечает, что в течение лета этого года Онищенко выплачено из бюджета 52 275 гривен именно на выполнение депутатских полномочий, хотя с июля Онищенко скрывается за границей.

Как известно, Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В данный момент он находится в Британии.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Украинская правда

Темы: Онищенко Верховная Рада
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