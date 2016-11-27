Парубій ініціював блокування виплат Онищенку за роботу в Раді

Голова Верховної Ради Андрій Парубій ініціював блокування грошових виплат на депутатські повноваження депутату-втікачу Олександру Онищенку.

Таку інформацію спікер надав на публічне звернення керівника відділу з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліба Канєвського, повідомив Канєвський у своєму блозі на "Українській правді".

2 листопада за дорученням Парубія регламентний комітет парламенту розглянув ситуацію з виплатами Онищенку і прийняв рішення рекомендувати апарату ВРУ "не проводити народному депутату України Онищенку О. Р. виплату коштів для відшкодування витрат на виконання ним депутатських повноважень до надання документів, що підтверджують наявність поважних причин, з яких він не виконував свої депутатські повноваження".

Парубій також наголошує на тому, що енергетичний комітет парламенту та управління справами ВРУ з 5 липня 2016 року припинили внесення відміток щодо присутності Онищенка до табеля обліку робочого часу. Відтак, з того часу заробітна плата втікачу не виплачувалася.

Канєвський зазначає, що протягом літа цього року Онищенку виплачено з бюджету 52 275 гривень саме на виконання депутатських повноважень, хоча з липня Онищенко переховується за кордоном.

Як відомо, Онищенка й ще 20 осіб підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії "Укгазвидобування", який отримували за угодою про спільну діяльність.

За версією слідства, з січня 2013 року до січня 2016-го компанії, підконтрольні Онищенку, перепродували куплений у держкомпаній газ своїм же фірмам за заниженими цінами, а після цього реалізовували його кінцевим споживачам за ринковою ціною. Цим державі завдали шкоди на суму 1 млрд 613 млн гривень.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, вказані його мама, 75-річна Інеса Кадирова, й адвокат Валерій Постний – у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

В даний момент він перебуває в Британії.

Королівська прокуратура Британії заявила, що екстрадиції Онищенка нічого не заважає, і Україна може звернутися з відповідним запитом у будь-який момент.

Українська правда