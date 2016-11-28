Армия Асада отбила у повстанцев еще два района в Алеппо

227 просмотров
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 01:23

Войска президента Сирии Башара Асада в течение 27 ноября отбили в Алеппо еще два контролируемых повстанцами района.

Как сообщает Радио Свобода, наблюдатели по правам человека в Сирии заявили, что силы Асада взяли под свой контроль окраины Алеппо - Джабал-Бадр и Баидин, которые расположены рядом с районом Ханан, который отбили у повстанцев 26 ноября.

По данным групп гуманитарной помощи, с трех кварталов после того, как они были захвачены правительственными войсками, бежали более 4000 мирных жителей.

Как сообщает AFP со ссылкой на данные наблюдателей, на восток Алеппо бегут почти 10 тыс. гражданских лиц.

Также 27 ноября продолжались бои между силами Асада и повстанцами в стратегическом соседнем районе Цахур. 

Как известно, восточная часть Алеппо находится под контролем повстанцев с 2012 года, правительственные силы проводит целенаправленное наступление при поддержке российской авиации в течение последних 13 дней.

Армия Асада при поддержке авиации РФ наносит удары по контролируемым повстанцами районам, где заблокированными остаются сотни тысяч гражданских.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Выборы в США: Трамп заявил, что миллионы голосов были незаконными
На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд
Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую
Во Франции на праймериз "республиканцев" победил пророссийский Фийон
Все новости
Книги

10 особенных книг про особенных детей

Замуж в 13 лет

В Дании проверили реакцию родителей на такое предложение для их дочери