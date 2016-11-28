У Трампа назвали условия для дальнейшей "оттепели" в отношениях с Кубой

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Понедельник, 28 ноября 2016, 07:14

В команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что для продолжения стабилизации отношений с Кубой он ожидает "шагов навстречу".

В частности, как сообщает АР, глава национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в эфире телеканала Fox News, что Трамп может отказаться от нормализации отношений с Кубой, если та не пойдет на ряд уступок США.

По словам Прибуса, направление Трампа будет "абсолютно противоположным" движению Обамы в отношениях с Кубой, если не будет "какого-то движения от кубинского правительства".

"Репрессии, открытые рынки, свобода вероисповедания, свобода для политзаключенных - эти вещи нужно изменить, чтобы иметь открытые и свободные отношения, и это то, чего ждет президент Трамп", - заявил Прибус в эфире "Fox News Sunday".

В свою очередь старший советник Трампа Келлиен Конвей в эфире "This Week" телекомпании АВС сделала аналогичные замечания и отметила, что "любая дипломатическая соглашение с Кубой будет на пользу американским рабочим".

"Он (Трамп) хочет убедиться, что когда США принимают участие в любом типе дипломатических отношений или торговых соглашений ... мы (Америка) защищены и получаем что-то взамен", - отметила Конвей.

Как известно, "потепление" в отношениях с Кубой удалось достичь во время президентства Барака Обамы: режим в Гаване продемонстрировал сдвиги в сфере улучшения ситуации с правами человека и либерализации экономики.

В марте 2016 Обама с семьей совершил первый со времен холодной войны визит главы США на Кубу, ставший результатом трехлетних усилий по восстановлению связей с режимом Кастро.

Украинская правда

Темы: США Трамп санкции
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