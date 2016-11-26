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Помер Фідель Кастро

Субота, 26 листопада 2016, 07:14
Помер Фідель Кастро

У Гавані ввечері в п'ятницю, 25 листопада, на 91-му році життя помер лідер Кубинської революції, багаторічний глава держави Фідель Кастро.

Про смерть Фіделя повідомив його брат, чинний голова Державної ради Куби Рауль Кастро, пише DW.com.

Згодом уряд Куби офіційно повідомив про дату похорону Кастро: поховання відбудеться 4 грудня, передає AFP.

За даними ЗМІ, у країні оголосять 9-денний траур у зв'язку з кончиною лідера кубинської революції.

28 та 29 листопада вшанувати пам'ять Фіделя Кастро можна буде на території меморіалу Хосе Марті. Ввечері 29 листопада у Гавані пройде демонстрація, присвячена Кастро, після чого останки лідера революції будуть доставлені на жалобні церемонії до місць на території Куби, де він свого часу прославився.

Вранці 4 грудня похорон Кастро відбудеться на кладовищі у Сантьяго-де-Куба, де покояться герой боротьби за незалежність країни Хосе Марті та багато інших відомих історичних осіб.

Фідель Кастро очолив збройне повстання на Кубі у 1950-х роках, яке призвело до повалення режиму диктатора Фульхенсіо Батісти 1 січня 1959 року. Після цього він був головою Ради міністрів і головою Державної ради Куби (президентом) в 1959-2008 і 1976-2008 роках і першим секретарем ЦК правлячої Комуністичної партії Куби в 1961-2011 роках. Правління Кастро позначилося серед іншого і жорстким протистоянням Куби із США.

Фідель Кастро останніми роками тяжко хворів та рідко з'являвся на публіці. У 2006 році він фактично передав управління державою молодшому брату Раулю.

Останні два роки між Кубою та Сполученими Штатами спосерігалося потепління у відносинах. Цього року Барак Обама став першим президентом США, який відвідав Кубу за кілька десятків років.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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