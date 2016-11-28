Путин узаконил звания военных из Крыма, которые предали Украину

00
0
Понедельник, 28 ноября 2016, 10:15

Президент России Владимир Путин признал действительными воинские звания и документы об образовании или квалификации проживающих на территориях оккупированного Крыма и Севастополя граждан, поступивших на военную службу по контракту в ВС РФ.

Соответсвующий указ опубликован 28 ноября на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Установить, что воинские звания, документы об образовании и (или) о квалификации проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя граждан РФ, поступивших в период с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года на военную службу по контракту в воинские части и организации Вооруженных Сил РФ, дислоцированные (расположенные) на территориях этих субъектов РФ, а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при представлении подлинников документов", – сообщается в указе.

 
Темы: Росcия Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналист: У сотрудника "МГБ ДНР" - московский говор 28 ноября 2016, 05:34
Пророссийский кандидат в президенты Франции обещает сблизиться с РФ, но США важнее 28 ноября 2016, 04:02
СМИ сообщили о совместных тренировках дипломатов РФ и венгерских неонацистов 28 ноября 2016, 02:14
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Российский суд оставил Сущенко под арестом
Киевлян возмутил новый фасад театра от "Рошен" на Андреевском спуске
Суд по делу Сущенко закрыли, хотят продлить арест
СБУ: Клименко живет в Москве, где купил элитное жилье
Все новости
Путешествия

Где есть, пить и развлекаться в Варшаве

Афиша 25-27 ноября

Крафтовое пиво на ВДНГ, еда на "Вси свои", концерты, экскурсии...