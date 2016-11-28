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Путин узаконил звания военных из Крыма, которые предали Украину

Понедельник, 28 ноября 2016, 09:15

Президент России Владимир Путин признал действительными воинские звания и документы об образовании или квалификации проживающих на территориях оккупированного Крыма и Севастополя граждан, поступивших на военную службу по контракту в ВС РФ.

Соответсвующий указ опубликован 28 ноября на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Установить, что воинские звания, документы об образовании и (или) о квалификации проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя граждан РФ, поступивших в период с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года на военную службу по контракту в воинские части и организации Вооруженных Сил РФ, дислоцированные (расположенные) на территориях этих субъектов РФ, а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при представлении подлинников документов", – сообщается в указе.

 

Темы: РосcияКрым
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