Янукович не смог вспомнить имя охранника, которого ранили "радикалы"

22 февраля 2014 был ранен милиционер Дмитрия Иванцова, охранявший экс-президента Виктора Януковича.



Об этом Янукович сказал во время допроса в понедельник.

"Ранен был охранник ночью 22 февраля. 21 февраля был обстрелян кортеж, в котором находилась моя охрана, но, к счастью, нам удалось избежать этих проблем", - сказал он.

После этого Янукович, чтобы назвать имя охранника взял записи у своего адвоката, и только после этого зачитал фамилии раненого.

"Его фамилия, этого охранника, Иванцов Дмитрий Валерьевич", - сказал он, показав шары, которые были изъяты из тела.

Янукович также рассказал, кто был отстранен в результате расследования разгона Майдана 30 ноября.

"Были отстранены от должностей руководители УМВД Коряк, первый заместитель СНБО Сивкович и глава администрации города Киева Попов. Это следствие установило некоторые факты, но времени не хватило, чтобы принять решение. То есть события на Майдане не дали такой возможности", - сказал он.

Как известно, в понедельник проходит допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу Майдана.

Янукович заявил, что утверждает, что во время событий на Майдане внутри правящей тогда Партии регионов действовала "оппозиция", которая под давлением олигархов работала против его власти.

Также Янукович заявил, что не знает, кто дал приказ во время Евромайдана выдать правоохранителям огнестрельное оружие.

Украинская правда