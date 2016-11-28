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Хто видав наказ про вогнепальну зброю, я не знаю – Янукович

Понеділок, 28 листопада 2016, 13:52

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що не знає, хто дав наказ під час Євромайдану видати правоохоронцям вогнепальну зброю.

Про це він заявив під час допиту за допомогою відеозв'язку в понеділок.

"Що стосується видачі зброї робітникам правоохоронних органів, за це питання відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу, тому що я цього не знаю", – заявив екс-президент.

Водночас, за версією Януковича, зброя на Майдані була "з різних джерел":

"По-перше це була власна зброя людей, які мали мисливську зброю, а також зброя, яка захоплювалася в приміщеннях СБУ, МВС. Були помічені зразки зброї імпортної".

Водночас він зазначив, що не має доказів, звідки завозилась ця зброя.

"В основному це були снайперські карабіни чи гвинтівки… Придбати їх в Україні було також не важко, тому що органи МВС дозволяли в межах закону, щоб мисливці мали змогу таку зброю придбати", – заявив Янукович.

Янукович наголосив, що "не віддавав наказу стріляти". Водночас він не зміг пояснити, яким чином і кому конкретно він віддавав розпорядження вжити заходів для припинення кровопролиття.

Крім того він зазначив наступне:

"Мені доповідалося, що вогонь ведеться з будівель, які контролює Майдан".

Водночас на запитання прокурора, від кого він отримував відповідні дані, Янукович відповів наступне:

"Ця інформація надходила з засобів масової інформації".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Януковичсуд
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