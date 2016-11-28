Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович каже, що Фірташ і Льовочкін руйнували Партію регіонів зсередини

Понеділок, 28 листопада 2016, 14:01

Екс-президент Віктор Янукович стверджує, що під час подій на Майдані всередині правлячої тоді Партії регіонів діяла "опозиція", яка під тиском олігархів працювала проти його влади.

Про це він заявив під час відеодопиту в суді в понеділок.

"Ми знали, що всередині, наприклад, фракції Партії регіонів працювала опозиція і депутати, які залежали від деяких олігархів, вони почали схилятись в бік опозиції. Це було не раз, не два – за останній тиждень їхня позиція була такою: як скаже господар", – розповів він.

Янукович додав, що мова йде про "величезну групу" всередині фракції ПР, яку очолював Сергій Тігіпко.

"І він відверто мені казав: я з вами згоден, Віктор Федорович, але мене схиляє пан Фірташ. І поруч з ним пан Льовочкін, який також грав у свої ігри. І врешті-решт вони зруйнували коаліцію і врешті-решт вони зруйнували фактично стабільність в країні", – сказав Янукович.

За його словами, остаточно стабільність була зруйнована 22 лютого, коли Верховна Рада почала приймати незаконні, на його думку, рішення, зокрема – призначила голову Верховної Ради.

Після перерви у засіданні суду, на запитання, яка роль Фірташа і Льовочкіна у подіях Майдану, Янукович відповів: "Це хай оцінить слідство і український народ".

"Я висловив свою точку зору, що ті депутати, які взяли на себе відповідальність тоді, дестабілізували ситуацію в парламенті – їх було 54 депутати – вони приймали це рішення фактично під тиском цих двох людей", – заявив Янукович.

"Якщо це пішло на користь державі й українському народу, все, що вони зробили, – хай буде так  Це питання, скоріш за все, ми залишимо на майбутнє", – додав екс-президент.

"Що стосується подій на Майдані 30 числа, коли був розгін демонстрантів (30 листопада), чи провокація це насправді – на це також повинна дати відповідь нинішня влада, яка мала давним-давно все розслідувати і дати відповідь, хто був винний. Але моя точка зору, що це було спровоковано", – сказав також він.    

Українська правда

*Новина оновлена о 17:30

Теми: ЯнуковичПартія регіонівФірташЛьовочкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
Усі новини...
Реклама: