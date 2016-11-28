Янукович каже, що Фірташ і Льовочкін руйнували Партію регіонів зсередини

Екс-президент Віктор Янукович стверджує, що під час подій на Майдані всередині правлячої тоді Партії регіонів діяла "опозиція", яка під тиском олігархів працювала проти його влади.

Про це він заявив під час відеодопиту в суді в понеділок.

"Ми знали, що всередині, наприклад, фракції Партії регіонів працювала опозиція і депутати, які залежали від деяких олігархів, вони почали схилятись в бік опозиції. Це було не раз, не два – за останній тиждень їхня позиція була такою: як скаже господар", – розповів він.

Янукович додав, що мова йде про "величезну групу" всередині фракції ПР, яку очолював Сергій Тігіпко.

"І він відверто мені казав: я з вами згоден, Віктор Федорович, але мене схиляє пан Фірташ. І поруч з ним пан Льовочкін, який також грав у свої ігри. І врешті-решт вони зруйнували коаліцію і врешті-решт вони зруйнували фактично стабільність в країні", – сказав Янукович.

За його словами, остаточно стабільність була зруйнована 22 лютого, коли Верховна Рада почала приймати незаконні, на його думку, рішення, зокрема – призначила голову Верховної Ради.

Після перерви у засіданні суду, на запитання, яка роль Фірташа і Льовочкіна у подіях Майдану, Янукович відповів: "Це хай оцінить слідство і український народ".

"Я висловив свою точку зору, що ті депутати, які взяли на себе відповідальність тоді, дестабілізували ситуацію в парламенті – їх було 54 депутати – вони приймали це рішення фактично під тиском цих двох людей", – заявив Янукович.

"Якщо це пішло на користь державі й українському народу, все, що вони зробили, – хай буде так Це питання, скоріш за все, ми залишимо на майбутнє", – додав екс-президент.

"Що стосується подій на Майдані 30 числа, коли був розгін демонстрантів (30 листопада), чи провокація це насправді – на це також повинна дати відповідь нинішня влада, яка мала давним-давно все розслідувати і дати відповідь, хто був винний. Але моя точка зору, що це було спровоковано", – сказав також він.

Українська правда

*Новина оновлена о 17:30