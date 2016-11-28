Медведчука уже допрашивали по делу Майдана - прокурор

Кума Владимира Путина Виктора Медведчука допрашивали по делу об убийствах во время Революции достоинства.

Об этом заявил прокурор Алексей Донской в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Допрос Медведчука уже был проведен в этом уголовном производстве с видеофиксацией во время досудебного расследования", - сказал он, добавив, что не имеет права разглашать детали допроса.

Донской отметил, что допрос был "очень длительный, очень подробный и там было много интересных моментов".

Как известно, бывший президент Виктор Янукович во время акций протеста на Майдане постоянно звонил куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, зафиксированы более 54 звонка в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

Украинская правда