Медведчука уже допрашивали по делу Майдана - прокурор

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Понедельник, 28 ноября 2016, 23:38

Кума Владимира Путина Виктора Медведчука допрашивали по делу об убийствах во время Революции достоинства.

Об этом заявил прокурор Алексей Донской в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Допрос Медведчука уже был проведен в этом уголовном производстве с видеофиксацией во время досудебного расследования", - сказал он, добавив, что не имеет права разглашать детали допроса.

Донской отметил, что допрос был "очень длительный, очень подробный и там было много интересных моментов".

Как известно, бывший президент Виктор Янукович во время акций протеста на Майдане постоянно звонил куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, зафиксированы более 54 звонка в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

Украинская правда

Темы: Медведчук Генпрокуратура Янукович
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IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко28.11.2016 23:53
Самі цікаві моменти це прямі польоти цього діяча до агресора з України які виконуються до сьогоднішнього дня. Такі собі шоколадні ігрища.
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