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Янукович во время Майдана звонил Медведчуку 54 раза - прокурор

Понедельник, 28 ноября 2016, 14:29
Янукович во время Майдана звонил Медведчуку 54 раза - прокурор
ipress.ua

Бывший президент Виктор Янукович во время акций протеста на Майдане постоянно звонил куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, зафиксированы более 54 звонка в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

Об этом во время видеодопроса Януковича сказал прокурор.

Далее приводим вопросы прокурора и ответы Януковича.

Прокурор: Какие отношения Вас связывали с Виктором Медведчуком?

Янукович: С Медведчуком у меня были ограниченные отношения. Мы встречались, если он бывал на некоторых мероприятиях. Личных отношений у нас с ним не было. Как я помню, были очень и очень ограниченные отношения. Ни у меня, ни у него не было необходимости встречаться.

Прокурор: Стороной обвинения получен временный доступ к документам, которые содержат сведения, составляющие тайну телефонных разговоров. Установлены многочисленные контакты с мобильных телефонов Медведчука, подключенных к российских операторов, с начальником службы охраны Кобзарем. А также... (тут его перебивает защита)

Суд просит прокурора: "Задавайте вопросы, а не приводите отчеты"

Прокурор: Установлены по меньшей мере 54 телефонные контакты между вами и Медведчуком в период декабря 2013 – февраля 2014 года. Сообщите, эти контакты проходили по поводу Революции Достоинства или по другим вопросам?

Янукович: Я такого не помню, чтобы у меня с кем-то были такие многочисленные контакты. У меня не было столько времени.

Судья вновь делает замечание прокурору.

Прокурор: 20 февраля 2014 года между 8:56 и 8:59 именно перед тем временем, когда начались массовые расстрелы протестующих сотрудниками милиции, зафиксировано три исходящие звонки с Вашего личного телефона российскому абоненту, номер +79037096326. После чего в 8:59 Вы со своего мобильного 0503841333 осуществили звонок на телефон Медведчука +79636742183, продолжительность контакта 144 секунды. После чего в 9:11 Вы уже с другого своего мобильного, которым пользовались постоянно 0979741501, совершили еще один звонок на телефон Медведчука. С чем были связаны данные контакты?

Защита заявляет протест, однако Янукович отвечает.

Янукович: У меня личных телефонов не было. Если были телефоны для связи, то они были у моих помощников. Если были такие разговоры, то скорее всего были у моих помощников с кем-угодно. Поэтому я не помню таких разговоров.

Прокурор: 0979741501 - телефон, с которого вы обычно общались со своим сыном Александром Януковичем, и телефоны, которые были у ваших помощников, мы поставили вопрос именно про те телефоны, которые использовали, как следует из доказательств, именно Вы. То есть действительно телефон находился у Вашего охранника, но Вы к нему обращались. Это телефон, которым Вы лично пользовались.

Адвокат: Можно не реагировать. Это объяснение прокурора, а не вопрос.

Далее прокурор перешел к вопросам относительно встречи Азарова с Путиным.

Как известно, в понедельник, 28 ноября, Святошинский суд Киева проводит видеодопрос Януковича как свидетеля по делу о расстрелах на Майдане. Янукович дает показания из помещения Ростовского суда.

Татьяна Кусок, УП

Темы: МедведчукЯнуковичПутин
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