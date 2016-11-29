Украина попросит помощи в демонтаже четвертого блока ЧАЭС

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Вторник, 29 ноября 2016, 14:50

Украина обратится к международным партнерам с просьбой оказать поддержку при демонтаже четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак журналистам во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правительство готовит обращение к международным партнерам о нашем видении сотрудничества. Хотел бы сказать, что мы ожидаем поддержку техническую, поддержку научную, поддержку техникой в разборке четвертого энергоблока", – сказал он.

Семерак отметил, что Украине будет сложно справиться с такой задачей самостоятельно.

Как известно, новую безопасную арку надвинули на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. До ноября 2017 года планируется протестировать все системы арки и ввести ее в эксплуатацию.

В дальнейшем Украине предстоит провести разборку нестабильных конструкций и извлечь топливосодержащие материалы для превращения объекта в экологически безопасный.

Темы: Чернобыль
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.121.---DND29.11.2016 15:50
Що, любі друзі профукали кредити. До речі розкрадали спільно з чиновниками від ЄС, і як красиво - з півтора млрд кредиту в Євро половина, тобто половина пішла на оплату консультантам з ЄС (Франція), а залишок вже вкрали доморощенні т.з. еліти при Кучмі і Ющенку.
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IP: 195.78.69.---Naim29.11.2016 15:01
Чи не скажуть донори, щоб за рахунок коштів таких як Семерак робити ці роботи дивлячись у їх декларації?
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