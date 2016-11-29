Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой

Вторник, 29 ноября 2016, 11:55

Во вторник, 29 ноября, был завершен процесс перемещения арки, которая накрывает четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР в Twitter.

"Чернобыльский реактор благополучно накрыт спустя 30 лет после катастрофы 1986 года и в результате удивительного подвига инженеров", - сообщает ЕБРР.

Новый безопасный конфайнмент был перемещен на расстояние 327 метров чтобы накрыть энергоблок.

Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте Укрытие.

Это условие должно выполняться, как в условиях нормальной эксплуатации, так в случае аварии (разрушения существующего объекта "Укрытие"). По проекту предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться в течение 100 лет.

Особенность сооружения нового саркофага заключалась в том, что он строился на расстоянии 180 метров от объекта "Укрытие".

Читайте также: Чернобыль. 30 лет спустя

Экономическая правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: