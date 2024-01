Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой

Во вторник, 29 ноября, был завершен процесс перемещения арки, которая накрывает четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР в Twitter.

"Чернобыльский реактор благополучно накрыт спустя 30 лет после катастрофы 1986 года и в результате удивительного подвига инженеров", - сообщает ЕБРР.

#Chernobyl reactor 4 is now safely enclosed 30 years after 1986 disaster and at end of an amazing engineering feat pic.twitter.com/UxlhJQqVbK

Новый безопасный конфайнмент был перемещен на расстояние 327 метров чтобы накрыть энергоблок.

New timelapse video of #Chernobyl arch sliding: New Safe Confinement was moved over a distance of 327 metres to its final resting place. pic.twitter.com/l4BEjKZTwa