Защита просит отпустить Сущенко под домашний арест

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже, обжаловал продление ему ареста до конца января.

Об этом сообщил во вторник адвокат обвиняемого Марк Фейгин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мною была подана апелляционная жалоба на постановление Лефортовского суда о продлении ареста моего подзащитного, в которой я прошу назначить ему более мягкую меру пресечения – домашний арест", - сказал Фейгин.

По его словам, суд первой инстанции в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста Сущенко необоснованно проигнорировал документы из посольства Украины, согласно которым фигурант может находиться под домашним арестом в доме приемов посольства в Москве.

"Все необходимые бумаги в материалах дела, но суд даже не стал их рассматривать", - сказал адвокат.

Фейгин добавил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с уголовным преследованием Сущенко и его заключением под стражу.

"Вначале мне нужно решить некоторые процессуальные вопросы, связанные с тем, что обжалуемое постановление об аресте моего подзащитного и решение апелляционной инстанции, как и все материалы дела, находятся под грифом "секретно", что, видимо, делает невозможным их приобщение к жалобе в Европейский суд", - пояснил защитник.

Как известно, в понедельник Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко.

Священника УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили исповедовать Сущенко.