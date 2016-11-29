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Захист просить відпустити Сущенка під домашній арешт

Вівторок, 29 листопада 2016, 15:30

Захист українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого в Росії в шпигунстві, оскаржив продовження йому арешту до кінця січня.

Про це повідомив у вівторок адвокат обвинуваченого Марк Фейгін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мною була подана апеляційна скарга на постанову Лефортовського суду про продовження арешту мого підзахисного, в якій я прошу обрати йому більш м'який запобіжний захід - домашній арешт", - сказав Фейгін.

За його словами, суд першої інстанції в ході розгляду клопотання слідства про продовження арешту Сущенка необґрунтовано проігнорував документи з посольства України, відповідно до яких фігурант може перебувати під домашнім арештом в будинку прийомів посольства в Москві.

"Всі необхідні папери є в матеріалах справи, але суд навіть не став їх розглядати", - сказав адвокат.

Фейгін додав, що має намір звернутися до Європейського суду з прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Сущенка і його взяттям під варту.

"Спочатку мені потрібно вирішити деякі процесуальні питання, пов'язані з тим, що оскаржувана постанова про арешт мого підзахисного і рішення апеляційної інстанції, як і всі матеріали справи, знаходяться під грифом "таємно", що, мабуть, робить неможливим їх прилучення до скарги в Європейський суд", - пояснив захисник.

Як відомо, у понеділок Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналістуРоману Сущенко, обвинуваченому в РФ в шпигунстві.

Священика УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили сповідати Сущенка.

Теми: СущенкоРосіясуд
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