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До Сущенка не пустили священика УПЦ КП для сповіді

Вівторок, 29 листопада 2016, 13:32

Священика УПЦ КП Святослава Скорохода не пустили сповідати Романа Сущенко, українського журналіста, якого незаконно утримують в Росії.

Про це у вівторок священик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні мені було відмовлено у звершенні Таїнств сповіді та святого Причастя над нашим журналістом Романом Сущенком, який незаконно утримується в Лефортово", - написав він.

За словами Скорохода, про це повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Нагадаю, що декілька тижнів тому на прохання самого Романа ми та Марк Захарович звернулись до керівництва Лефортовської в`язниці, аби звершувати духовну опіку над вірним нашої Української Церкви, але сьогодні нам в цьому було відмовлено. Мовляв, у них достатньо священиків РПЦ МП", - написав він.

Як відомо, у понеділок Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенко, обвинуваченому в РФ у шпигунстві.

2 жовтня паризький кореспондент українського агентства "Укрінформ" Роман Сущенко, який прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в Москві, де його звинуватили в шпигунстві. У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" - розвідник.

Україна вимагає негайного звільнення Сущенка.

Теми: СущенкоРосіясуд
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