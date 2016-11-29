Посол Франции: наличные украинских чиновников впечатлили Европу

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Вторник, 29 ноября 2016, 17:00

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает то, что украинские чиновники хранят значительные суммы наличных средств, свидетельствует об их недоверии к украинской банковской системе.

"Но надо также сказать о впечатлении – скажем так, довольно странном – которое произвело на Европу количество имущества и средств, задекларированных в рамках этой системы. В частности, огромное количество наличных денег, которые хранят у себя частные лица. Создается впечатление, что некоторые политики и госслужащие не доверяют своей собственной стране", – сказала она в агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат также отметила, что в таких условиях сложно заручится доверием со стороны зарубежных инвесторов и привлекать их в страну.

"Трудно просить инвесторов о доверии в то время, когда государственные деятели высокого уровня демонстрируют такое недоверие", – подчеркнула Дюмон.

Посол Франции выразила убеждение, что институты, отвечающие за борьбу с коррупцией в Украине, должны иметь возможность расследовать каждый сомнительный факт в е-декларациях.

Она также заявила, что поражена самим фактом того, что систему е-деклараций удалось внедрить.

Темы: декларация Франция
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IP: 46.133.10.---Naim29.11.2016 18:01
А квартирам наших жлобів по 300 і більше метрів, а палаци, а автомобілі при тому, що більшість населення країни знаходиться за межею бідності!
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