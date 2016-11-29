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Посол Франції: готівка українських чиновників вразила Європу

Вівторок, 29 листопада 2016, 16:00

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон вважає те, що українські чиновники зберігають значні суми готівкових коштів, що свідчить про їхню недовіру до української банківської системи.

"Але треба також сказати про враження – скажімо так, досить дивний – яке справила на Європу кількість майна і коштів, задекларованих у рамках цієї системи. Зокрема, величезна кількість готівкових грошей, яку зберігають у себе приватні особи. Створюється враження, що деякі політики і держслужбовці не довіряють своїй власній країні", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Дипломат також зазначила, що в таких умовах складно заручитися довірою з боку зарубіжних інвесторів і залучати їх у країну.

"Важко просити про довіру інвесторів в той час, коли державні діячі високого рівня демонструють таку недовіру", – підкреслила Дюмон.

Посол Франції висловила переконання, що інститути, які відповідають за боротьбу з корупцією в Україні, повинні мати можливість розслідувати кожен сумнівний факт в е-деклараціях.

Вона також заявила, що вражена самим фактом того, що систему е-декларацій вдалося впровадити.

Теми: деклараціїФранція
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