Уволенный судья-беглец отказался от машин

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Вторник, 29 ноября 2016, 17:47

Подозреваемый в незаконном распределении дел бывший председатель Высшего хозсуда Виктор Татьков подал декларацию за 2016, в которых нет его автомобиле и существенно сократилась его наличные деньги.

Об этом говорится в декларации за 2016, которую Татьков заполнил в связи с освобождением от должности судьи в Высшем хозсуде.

Так, в декларации не указаны две машины - Mercedes-Benz S550 2008 года. В деклараци за 2015 год было указано, что он их арендувет. 

В 2016 году Татьков получил зарплату 357 019 гривен. (В 2015 он заработал 294 433 гривен). Также в 2016 году Татьков получил 4206 гривен процентов.

Татьков в 2016 году имеет в банке больше долларов США – 5902, а в 2015 году их было лишь 2852.

Существенно сократились наличные средства в гривне. В 2015 году было 300 000, а в 2016 году Татьков задекларировал 25 000 гривен.

Из 80000 долларов наличными в 2015 году в Татькова теперь осталось только 5000.

Если в 2015 году у Татькова было 150 000 евро наличными, то в 2016 году часть евро он положил в "Райффайзен Банк Аваль" - 4920 евро, наличными у него осталось 10 000 наличными.

В то же время никаких данных о расходах и изменениях в имущественном положении Татьков в электронные декларации не вносил.

Как известно, бывший председатель Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков, которого обвиняют в незаконном распределении дел, выехал за границу.

Адвокат сообщил, что Татьков выехал за границу на лечение.

18 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Ранее суд избрал бывшему заместителю Татькова, судье Высшего хозсуда Артуру Емельянову, также подозреваемому в незаконном распределении дел, меру пресечения в виде залога 1,5 млн гривен.

29 сентября Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

В июле в ГПУ заявляли, что добиваются ареста счетов панамской фирмы в Лихтенштейне, бенефициарами которой были судья Высшего хозяйственного суда Украины Емельянов и его жена.

Оксана Коваленко, УП

Темы: суд
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IP: 93.77.154.---Mikhailo Klub29.11.2016 19:09
А у приватних підприємств коли грабування припинять- тов прав ват пат- результат, працівники хто?
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович29.11.2016 19:02
Так,так пане Луценко,ви там потихенько собі домагайтесь арешту якихось міфічних рахунків,а пан Татьков попиває собі пивко за кордоном і плював він на ваші домагання! Рефрма правоохоронної системи в дії!
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