Звільнений суддя-утікач відмовився від машин

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Вівторок, 29 листопада 2016, 17:47

Підозрюваний у незаконному розподілі справ колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков подав декларацію за 2016 рік, в які відсутні його автомобілі і суттєво скоротилася його готівка.

Про це йдеться у декларації за 2016 рік, яку Татьков заповнив у зв'язку зі звільненням з посади судді у Вищому госпсуді.

Так, у декларації не вказані дві машини - Mercedes-Benz S 550 2008 року. Раніше в декларації 2015 року зазначалося, що він їх орендував.

У 2016 році Татьков отримав зарплати 357019 гривень. (У 2015 він заробив 294433 гривні). Також у 2016 році Татьков отримав 4206 гривень процентів.

Татьков у 2016 році має у банку більше доларів – 5 902 на противагу 2852 доларів у 2015 році.

Суттєво скоротилися готівкові кошти у гривні? У 2015 році було 300 тисяч, а  у 2016 році Татьков задекларував 25 тисяч гривень.

З 80 тисяч доларів готівкою у 2015 році у Татькова тепер лишилося лише 5000.

Якщо у 2015 році Татькво мав 150 тисяч євро готівкою, то у 2016 році частина євро він поклав в "Райффайзен Банк Аваль" – 4920 євро, готівкою в нього лишилося 10 тисяч готівкою.

Водночас жодних даних про витрати і зміни до майнового стану Татьков в електронні декларації не вносив.

Як відомо, колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков, якого звинувачують у незаконному розподілі судових справ, виїхав за кордон.

Адвокат повідомив, що Татьков виїхав за кордон на лікування.

18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову та Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Раніше суд обрав колишньому заступнику Татькова, судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову, також підозрюваного в незаконному розподілі справ, запобіжний захід у вигляді застави 1,5 млн гривень.

29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, так як він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

У липні в ГПУ заявляли, що домагаються арешту рахунків панамської фірми у Ліхтенштейні, бенефіціарами якої були суддя Вищого господарського суду України Ємельянов і його дружина.

Оксана Коваленко, УП

Теми: суд
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Коментарі — 2
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IP: 93.77.154.---Mikhailo Klub29.11.2016 19:09
А у приватних підприємств коли грабування припинять- тов прав ват пат- результат, працівники хто?
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович29.11.2016 19:02
Так,так пане Луценко,ви там потихенько собі домагайтесь арешту якихось міфічних рахунків,а пан Татьков попиває собі пивко за кордоном і плював він на ваші домагання! Рефрма правоохоронної системи в дії!
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