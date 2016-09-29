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Рада уволила ряд судей за нарушение присяги, среди них – Волкова

Четверг, 29 сентября 2016, 12:34
Рада уволила ряд судей за нарушение присяги, среди них – Волкова

Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана.

Решению предшествовало бурное обсуждение.

Среди уволенных, в частности, Игорь Кожухов и Алла Домарацкая, а также судья Печерского Светлана Волкова, которую обвиняют в вынесении незаконного решения об освобождении из-под стражи бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника.

Судья Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков был уволен в порядке люстрации.

По 5 судьях нардепы не нашли общей позиции. В зале идет обсуждение.

"Опозиционный блок", как и обещал, не участвует в голосовании.

Депутат от "Оппоблока" Василий Нимченко заявил, что сейчас в парламенте "совершается преступление".

Он, в частности отмечал, что согласно законодательству, судей должны за три дня предупредить о вызове в Верховную Раду по поводу их отставки, и эта норма соблюдена ни была, судьи не присутствуют и сессионном зале.

Председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк объяснил, этот вопрос – в ведении парламента, а не ВСЮ. Кроме того, он отметил, что эти судьи не являлись и на заседания квалификационной комиссии.

В то же время народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец отметил, что двух дней вполне достаточно для того, чтобы добраться на заседание Верховной Рады "даже из Анталии".

Нимченко также спрогнозировал массовое обжалование судьями принятых Верховной Радой решений.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Радасуд
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