РФ незаконно добывает на шельфе Черного моря 2 млрд кубов газа в год

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Четверг, 3 ноября 2016, 07:41

Российское "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которое после аннексии Крыма незаконно завладело активами украинской компании "Черноморнефтегаз", ежегодно на шельфе Черного моря добывает 2 млрд куб. м природного газа и снабжает им полуостров.

Об этом сообщила глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, передает "УНИАН".

"В Крыму газ добывает российская компания "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которая попала во все санкционные списки. Если кто-то задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд газа и, таким образом, обеспечивает Крым", - сказала Нежнова, добавив, что ежегодная потребность Крыма в газе составляет 2 млрд куб. м.

Также она добавила, что природный газ добывается в акватории, которая является экономической зоной Украины.

"Этим Российская Федерация нарушает Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года", - сказала Нежнова.

Темы: Росcия Крым газ
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IP: 193.19.240.---Conrad03.11.2016 08:23
Вот и прекрасно ! Подать иск в международный арбитраж, выиграть суд и на основании решения суда тотально арестовывать имущество РФ по всему миру.
Прецедент успешный в этом отношении уже был, вспомните швейцарскую фирму "Нога" и серию арестов имущества РФ в 90-ые...
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