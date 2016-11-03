В Минске пытаются добиться, чтоб оккупанты платили Киеву за воду

С подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей на контролируемую боевиками территорию идет вода, за которую оккупанты не рассчитываются.

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал в эфире "Громадського радіо".

"Процент разрушения назвать невозможно. Каждый день обстрелы, процент меняется. Мы говорим о глобальных вещах. Например, водоснабжение. Это большая проблема по Донецкой и Луганской областях", – сказал он.

"В Луганской области – это Попаснянский водоканал, который обеспечивает 50 000 населения на подконтрольной территории, 300-400 000 на неподконтрольной. Сейчас мы договорились с Международным комитетом Красного Креста (там большая задолженность за электроэнергию), и он согласился профинансировать электроэнергию для предприятия на два месяца, чтобы закачать воду в отопительные системы", – заявил министр.

"Если бы мы накануне не запустили воду по всем системам отопления в Луганской области, у нас бы была проблема не только с питьевой водой, но и с отоплением", – добавил он.

В Донецкой области один из самых больших поставщиков воды населению – "Вода Донбасса".

"Я был там месяц назад на одном из объектов, который призван обеспечивать водоснабжение даже в случае разрушения водоводов в районе Авдеевки и Песок. Там заминировано, много неразорвавшихся остатков, мы не понимаем состояние труб, которые там идут. В случае проблем, мы думали, какие у нас резервные варианты", – рассказал Черныш.

"Одна из целей моего приезда в Мариуполь была, в том числе, и возможная проблема, и то, как ее решать. Есть несколько точечных вещей, например, газообеспечение в Авдеевке, есть несколько вещей, связанных с Луганской областью и с электроснабжением. Все это решается в тесной координации с местными администрациями", – добавил он.

По словам министра, средства Красного Креста хватит до декабря.

"Но система работает так, что 80% воду качают на неподконтрольную территорию, чтобы люди могли пить. А денег с той территории, в связи с отсутствием банковской системы, нет", – сказал он.

"Поэтому сейчас в Минском процессе группа по социально-экономическим вопросам вместе с ОБСЕ ищут схему, каким образом организовать механизм расчетов, чтобы мы каждый раз не были в такой ситуации, когда кто-то должен давать деньги (хотя деньги, по нашим данным, там собираются)", – заявил Черныш.