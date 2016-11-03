У ГПУ нет доказательств, что Добкин и Кернес финансировали антимайдан

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Четверг, 3 ноября 2016, 11:16
zn.ua

Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес не фигурируют в деле об избиении активистов харьковского Евромайдана.

Об этом рассказал руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Громадському радио".

"Нет, их имена не фигурируют. Собирать антимайдан – это не преступление. Такой факт есть, но не инкриминируется совершение преступления. Есть антиморальные и бесчестные вещи, а есть преступные. Какую статью уголовного кодекса вы видите в том, что они собрали антимайдан?" – сказал Горбатюк.

На вопрос, фигурируют ли их фамилии в расследовании эпизода, когда столкнулись Майдан и антимайдан и причастны ли они к финансированию "титушек", Горбатюк ответил следующее:

"Данных, которые бы указывали на организацию и финансирование Добкиным и Кернесом, не установили. Но мы изучим производства, которые они (харьковская областная прокуратура) расследуют и посмотрим, насколько они их проработали именно с точки зрения организаторов... Речь идет о том дне, когда было избиение", – пояснил Горбатюк.

Глава департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что его ведомство берет это дело под свой контроль.

"Да, проверим. Нам сообщали, что уже есть результаты, в частности направлены в суд работники милиции, которые не обеспечили охрану. Посмотрим, какая работа проведена в отношении организаторов финансирования", – сказал Горбатюк.

По его словам, уже открыты производства по исполнителях среднего звена – это работники милиции. Что касается конкретных организаторов – открытых производств пока нет.

Как известно, 1 марта 2014 года в Харькове во время митинга антимайдановцев, которые заняли Харьковскую ОГА, произошло кровавое противостояние с активистами Евромайдана.

Участники митинга поставили над входом в здание ОГА российский флаг и флаг Харькова, якобы освободив ХОГА от евромайдановцев. Перед этим на митинге выступили сам Кернес и Михаил Добкин.

Темы: Генпрокуратура Евромайдан Харьков Кернес Добкин
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Комментарии — 5
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IP: 77.247.181.---spitfire03.11.2016 12:53
красти кошти із держбюджета через офшорки, витрачати їх, аби найняти бандитів, які захоплюють державні установи і вивішують чужий прапор - це не склад кримінального злочину?

пане Горбатюк, агов, прокиньтесь, тут має бути поставлене питання про професійну придатність.
не тільки Вашу, але й усього складу харківської прокуратури.

до речі, чому саме вони розслідують злочини, вчинені в Харкові?
це тому, що вони пов'язані із Кернесом та Добкіним?
тому, що Кернес і Добкін пов'язані із Порошенком?
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IP: 73.178.187.---Тарас Українець03.11.2016 12:46
Юга ну ти красень. Та ні, ти лайно...
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IP: 178.150.152.---TKorolkov03.11.2016 12:15
formalin:
Збирати антимайдан - не злочин. А давати вказівки щодо дій цих людей, підбирати командирів, забезпечувати фінансування з бюджету?? А озброювати цих людей палками і кастетами? А організовувати міліцейське прикриття? А особиста присутність при бандитських діях цих злочинців? А направляти автобусами на Київ? А організація харківських з'їздів? По сукупності фактів тут безумовно набирається на кілька статей, і на статтю про державну зраду у т.ч. Чи аналізував хтось дії Кернеса і Добкіна щоденно і погодинно у той період?
Генпрокуратура уже давно все анализирует через объемы вложений в карманы прокуроров и приказов
сверху. А современные прокуроры даже не знают, что значит слово "анализировать"
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IP: 93.75.36.---formalin03.11.2016 12:07
Збирати антимайдан - не злочин. А давати вказівки щодо дій цих людей, підбирати командирів, забезпечувати фінансування з бюджету?? А озброювати цих людей палками і кастетами? А організовувати міліцейське прикриття? А особиста присутність при бандитських діях цих злочинців? А направляти автобусами на Київ? А організація харківських з'їздів? По сукупності фактів тут безумовно набирається на кілька статей, і на статтю про державну зраду у т.ч. Чи аналізував хтось дії Кернеса і Добкіна щоденно і погодинно у той період?
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IP: 37.53.5.---hot11103.11.2016 11:46
А ніхто і не сумнівався в тому,що Кернес і Добкін-патріоти України.
І всі майданівські наїзди на цих жидобандерівців-суцільний наклеп.
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