У ГПУ нет доказательств, что Добкин и Кернес финансировали антимайдан
Бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес не фигурируют в деле об избиении активистов харьковского Евромайдана.
Об этом рассказал руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Громадському радио".
"Нет, их имена не фигурируют. Собирать антимайдан – это не преступление. Такой факт есть, но не инкриминируется совершение преступления. Есть антиморальные и бесчестные вещи, а есть преступные. Какую статью уголовного кодекса вы видите в том, что они собрали антимайдан?" – сказал Горбатюк.
На вопрос, фигурируют ли их фамилии в расследовании эпизода, когда столкнулись Майдан и антимайдан и причастны ли они к финансированию "титушек", Горбатюк ответил следующее:
"Данных, которые бы указывали на организацию и финансирование Добкиным и Кернесом, не установили. Но мы изучим производства, которые они (харьковская областная прокуратура) расследуют и посмотрим, насколько они их проработали именно с точки зрения организаторов... Речь идет о том дне, когда было избиение", – пояснил Горбатюк.
Глава департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что его ведомство берет это дело под свой контроль.
"Да, проверим. Нам сообщали, что уже есть результаты, в частности направлены в суд работники милиции, которые не обеспечили охрану. Посмотрим, какая работа проведена в отношении организаторов финансирования", – сказал Горбатюк.
По его словам, уже открыты производства по исполнителях среднего звена – это работники милиции. Что касается конкретных организаторов – открытых производств пока нет.
Как известно, 1 марта 2014 года в Харькове во время митинга антимайдановцев, которые заняли Харьковскую ОГА, произошло кровавое противостояние с активистами Евромайдана.
Участники митинга поставили над входом в здание ОГА российский флаг и флаг Харькова, якобы освободив ХОГА от евромайдановцев. Перед этим на митинге выступили сам Кернес и Михаил Добкин.
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пане Горбатюк, агов, прокиньтесь, тут має бути поставлене питання про професійну придатність.
не тільки Вашу, але й усього складу харківської прокуратури.
до речі, чому саме вони розслідують злочини, вчинені в Харкові?
це тому, що вони пов'язані із Кернесом та Добкіним?
тому, що Кернес і Добкін пов'язані із Порошенком?
Збирати антимайдан - не злочин. А давати вказівки щодо дій цих людей, підбирати командирів, забезпечувати фінансування з бюджету?? А озброювати цих людей палками і кастетами? А організовувати міліцейське прикриття? А особиста присутність при бандитських діях цих злочинців? А направляти автобусами на Київ? А організація харківських з'їздів? По сукупності фактів тут безумовно набирається на кілька статей, і на статтю про державну зраду у т.ч. Чи аналізував хтось дії Кернеса і Добкіна щоденно і погодинно у той період?
сверху. А современные прокуроры даже не знают, что значит слово "анализировать"
І всі майданівські наїзди на цих жидобандерівців-суцільний наклеп.