В Раде возмутились визитом экс-депутата от ПР Бондаренко

Депутат от "Народного фронта" Юрий Береза возмущен, что экс-депутат от Партии регионов Елена Бондаренко пришла в кулуары парламента.

Об этом он заявил в четверг, выступая с трибуны Верховной Рады.

По словам Березы, Бондаренко в Раду привел депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Сейчас в кулуарах Верховной Рады появилась яркий пропагандист "русского мира" Елена Бондаренко. Ее притащил сюда в кулуары панич, вот с той стороны сидит, господин Вилкул! Эта нечисть обливает грязью Украину на всех российских каналах!" – заявил он.

Береза считает, что своим визитом Бондаренко осквернила Раду, поэтому надо "вызвать санинспектора, чтобы делать санинспекцию, либо вызвать "батюшек", чтобы освятили после этого".

Фото: Роман Кравец, УП

"Но я четко понимаю, что этот панич (Вилкул) потерял чувство реальности! Притащил этого недочеловека, которая была одним из авторов развязывание войны на Донбассе. Это тот человек, который притащил российские каналы, пропагандировавших убийство украинцев!" – продолжил Береза.

Он попросил главу СБУ Василия Грицака считать его выступление официальным обращением и выяснить, "почему эти подонки до сих пор ходят по Украине".

Олег Шанковский, УП