В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 солдат получил ранения.
Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских военных нет, однако 1 военный получил ранения. Это произошло в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела", – сказал полковник.
Валентина Романенко, УП
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