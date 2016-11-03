В штабе говорят об 1 раненом в зоне АТО за сутки

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Четверг, 3 ноября 2016, 12:55

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 солдат получил ранения.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских военных нет, однако 1 военный получил ранения. Это произошло в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела", – сказал полковник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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