Деревянко говорит, что не может отозвать свой скандальный законопроект

1584 просмотра
1
Четверг, 3 ноября 2016, 13:28

Внефракционный нардеп Юрий Деревянко утверждает, не может отозвать законопроект 5318 об изменении закона о предотвращении коррупции и "иностранных агентах".

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады в четверг.

"Отозвать не могу, может только Верховная Рада, это должно быть ее решение, поскольку законопроект в повестке дня. Но я предлагаю пункт первый законопроекта сегодня не голосовать, этот противоречивый пункт – проголосовать без него, а на второе чтение все это исправить и прекратить истерику", – сказал он.

Также Деревянко пожаловался на реакцию общества относительно его законопроекта.

"Борцы с коррупцией понимают, что это – информационная защита и уже обнародовали свои декларации и они ничего не боятся, возможно боятся какие-то другие борцы с коррупцией. За сегодняшние полдня я получил сколько угроз – о дискредитации, о том, о сем... я со времен Януковича сколько угроз не получал. Только раньше были физические угрозы, теперь моральные и политические", – сказал он.

Как известно, ранее исполнительный директор " Тгапѕрагепсу International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что этот документ является законом об иностранных агентах.

"Так вот, решило посольство, скажем, Дании, привезти антикоррупционных экспертов со всего мира и провести конференцию в Киеве. По этому закону е-декларацию должен заполнить руководитель заведения, где будет конференция проводиться, фирма-поставщик пищи на это мероприятие, а также (и такое может быть) частный предприниматель, который будет организовывать уборку этого зала", - отметил он.

По словам Юрчишина, цель закона - "отбить возможности или по крайней мере максимально усложнить их для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией".

Против этого закона выступил также "Центр противодействия коррупции", РПР и Делегация ЕС в Украине.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: НАПК коррупция декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК планирует объявить тендер на доработку системы е-деклараций 2 ноября 2016, 15:17
В НАПК показали, что будет с лживыми декларациями 2 ноября 2016, 15:12
В НАПК говорят, что на проверку деклараций уйдут месяцы, но не годы 2 ноября 2016, 14:39
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 162.243.247.---Nanik03.11.2016 14:07
Не далёкие нардепы и властьимущие! Есть всего два пути эволюционный( тот по которому ведут ЕС и США) и революционный( по которому ведут к ближайшему фонарю или дереву).Других путей просто нет!!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Рада продлила мораторий на проверки бизнеса до 31 декабря 2017
Боевики снова сорвали разведение сил возле Станицы Луганской – СЦКК
Порошенко о декларациях: теперь, голуби сизые, объясните, где взяли деньги
ОБСЕ бьет тревогу: Количество обстрелов на Донбассе выросло на 40%
Все новости
"Мустафа"

Фильм о Мустафе Джемилеве покажут на международных фестивалях

Киев

На Контрактовой появился букомат