Деревянко говорит, что не может отозвать свой скандальный законопроект

Внефракционный нардеп Юрий Деревянко утверждает, не может отозвать законопроект 5318 об изменении закона о предотвращении коррупции и "иностранных агентах".

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады в четверг.

"Отозвать не могу, может только Верховная Рада, это должно быть ее решение, поскольку законопроект в повестке дня. Но я предлагаю пункт первый законопроекта сегодня не голосовать, этот противоречивый пункт – проголосовать без него, а на второе чтение все это исправить и прекратить истерику", – сказал он.

Также Деревянко пожаловался на реакцию общества относительно его законопроекта.

"Борцы с коррупцией понимают, что это – информационная защита и уже обнародовали свои декларации и они ничего не боятся, возможно боятся какие-то другие борцы с коррупцией. За сегодняшние полдня я получил сколько угроз – о дискредитации, о том, о сем... я со времен Януковича сколько угроз не получал. Только раньше были физические угрозы, теперь моральные и политические", – сказал он.

Как известно, ранее исполнительный директор " Тгапѕрагепсу International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что этот документ является законом об иностранных агентах.

"Так вот, решило посольство, скажем, Дании, привезти антикоррупционных экспертов со всего мира и провести конференцию в Киеве. По этому закону е-декларацию должен заполнить руководитель заведения, где будет конференция проводиться, фирма-поставщик пищи на это мероприятие, а также (и такое может быть) частный предприниматель, который будет организовывать уборку этого зала", - отметил он.

По словам Юрчишина, цель закона - "отбить возможности или по крайней мере максимально усложнить их для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией".

Против этого закона выступил также "Центр противодействия коррупции", РПР и Делегация ЕС в Украине.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП