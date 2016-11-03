Еще 6 крымским татарам назначили психиатрическую экспертизу

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Четверг, 3 ноября 2016, 16:31

Российские оккупационные власти назначили еще шестерым крымским татарам, которых они обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", принудительную психологическую экспертизу.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курдебинов.

Он напомнил, что ранее о намерении российского следствия продолжать такую практику заявлял адвокат Эдем Смедляев.

"Действительно, сегодня также моему подзащитному Вадиму Сируку было представлено для ознакомления постановление следователя ФСБ о назначении принудительной стационарной психиатрической экспертизы в отношении шестерых крымских татар мусульман, в т. ч. и в отношении Вадима. Все шестеро – обвиняемые в "деле Хизб ут-Тахрир" – Ялтинская шестерка арестованных (Ялта, Алушта, Краснокаменка) – Алиев М.Н., Сирук В.А., Бекиров И.Н., Куку Э-У.К., Алимов Р.М., Джеппаров А.Б." – сообщил он.

По словам Курдебинова, эти крымские татары выступили в поддержку Ильми Умерова, которому ранее провели такую принудительную экспертизу.

"Также они считают, что нет какого-либо законного основания проводить в отношении них любые психиатрические экспертизы, и делается это лишь для подстраховки следствия; указанные действия следствия – унижают их честь и деловую репутацию", – добавил он.

Как известно, принудительная психологическая экспертиза признала Умерова здоровым.

Украинская правда

Темы: крымские татары Крым права человека
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